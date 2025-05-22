Mersin Yazarlar Derneği üyeleri, kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla buğday tarlasındaki başaklara kitap astı.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Yakaköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen ve Mersin Yazarlar Derneği Başkanı Rüştü Aydın’ın eşlik ettiği ilginç etkinliğe dernek üyeleri de destek verdi. Şair ve yazarların sıcak altında tarlada çalışarak kitaplarını başaklarla buluşturmadaki amaçlarının, farkındalık oluşturarak kitabı düşündürmek ve kitap yazmak isteyen yazarları özendirmek olduğunu söyleyen Dernek Başkanı Rüştü Aydın, "Tahıl karnımızı doyururken, kitaplar ise beynimizi ve ruhumuzu besliyor" dedi.

Herkesi kitap okumaya davet eden Aydın, "Dijital çağı yaşadığımız şu günlerde kitapların varlığı düşündürmek için başaklar arasına kitaplarımızı ektik. Görsel açıdan ilgi çeken bu etkinlik ile kitap okumayı sevdirmek, teşvik etmek, kitabın varlığını hissettirmek istiyoruz. Bunun için şair ve yazarlarımız ile gençlerimize, bizden sonraki nesle örnek teşkil edecek bir çalışma yapalım istedik" diye konuştu.

Etkinliğe katılan şair ve yazarlardan Mehmet Doğan, "Kitaplarımız başak açtı, inşallah hasadı da daha iyi olur" ifadelerini kullanırken, Mine Bahçeci ise "Eğer geriye bir şey bırakabiliyorsak, orijinaldir. Dolu başak eğilir, insanlar da dolu olunca alçak gönüllüdür, huzurludur, mutludur" şeklinde konuştu.