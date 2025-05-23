Başiskele Belediyesi tarafından açılan Başiskele Meslek Edindirme Kursları’na (BAŞ-MEK), ilçenin kadınları yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

BAŞ-MEK’te mesleki ve hobi amaçlı kadınlara yönelik çeşit çeşit kurslar düzenleniyor. Başiskele Belediyesi, BAŞ-MEK kurslarıyla kadınların meslek edinerek aile bütçelerine katkı sunmalarına ve yeni hobiler kazanmalarına destek oluyor.

Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen BAŞ-MEK kurslarında dikiş, el nakışı, takı çizim ve üretimi, iğne oyası, örgü, filografi, rölyef, hüsn-i hat, diksiyon, okuma ve yazma gibi branşlarda eğitimler sürüyor. Eğitimlerde yeteneklerini keşfetme imkânı bulan ilçenin çalışkan ve yetenekli kadınları, birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünler üretiyor.

Başiskele İlçe Halk Eğitim Merkezi’nden görevli uzman eğitmenler rehberliğinde verilen kurslar, ilçenin dört bir tarafında açılan BAŞ-MEK kurs merkezlerinde yapılıyor.

Kullar Yaşam Merkezi, Rabia Hatun Semt Konağı, Sepetlipınar Bala Hatun Semt Konağı, Vezirçiftliği Semt Konağı, Yeşilkent Semt Konağı, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi ve ilçenin 19 ayrı noktasında açılan BAŞ-MEK kurslarında verilen eğitimlere kentin kadınlar ilgi gösteriyor.