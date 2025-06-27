BARÜFEST’25 sona erdi. Bartın Üniversitesi öğrencileri için düzenlenen organizasyonda sanat sergilerinden spor turnuvalarına, konserlerden kültürel stantlara kadar birçok etkinlik yer aldı.

Bartın Üniversitesi’nde (BARÜ) geleneksel hale getirilen Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri (BARÜFEST), çeşitli etkinliklerle birlikte binlerce kişinin katılımıyla tamamlandı. İki gün boyunca farklı alanlarda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi.

BARÜFEST kapsamında Eğitim Fakültesi Sergi Salonunda "Mezun Seçki 20:25" karma resim ve heykel sergisi ziyarete açıldı. Sergide Eğitim Fakültesi 2020 ve 2025 yılı mezunlarının hazırladığı birçok eser ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Gölet alanında düzenlenen sanat atölyesinde ise resim çizen ve satranç oynayan öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı.

Kulüp etkinlikleri, kano gösterileri, açık hava sineması…

Dolu dolu geçen şenliklerde geleneksel okçuluktan bisiklet sürmeye, kano gösterilerinden sportif balıkçılığa kadar birçok farklı etkinlik gerçekleştirildi. Gölet alanında kurulan stantlarda öğrenci toplulukları yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek yeni ekip arkadaşları buldu. Dünyanın dört bir yanından BARÜ’de eğitimlerine devam eden uluslararası öğrenciler de kurdukları ‘Uluslararası Kültür Standı’ ile ülkelerini ve kültürlerini tanıtarak şenliklere renk kattı.

BARÜFEST turnuva şampiyonları madalyalarını aldı

BARÜFEST’25 kapsamında düzenlenen spor müsabakalarında başarı gösteren öğrenciler, ödüllerini ana sahnede gerçekleştirilen törenle aldı. Farklı alanlarda turnuvaya katılan sporculardan bireysel ya da takım halinde ilk üçe girenlere madalyaları takdim edildi. Binlerce kişi konserlerde doyasıya eğlendi

Gündüz saatlerinde çeşitli sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerle şenliklerin tadını çıkaran öğrenciler; akşam saatlerinde ise konserlerle doyasıya eğlenmeye devam etti. BARÜFEST’te iki gün boyunca 7 konser gerçekleştirildi. Ekrem Örgel ile başlayan konserler DJ Kıvo ile devam etti. Festivalin ikinci gününde ise sahnede Grup Düştü, Erbil ve Orkestrası, DJ GPCAT ve DJ Sefa yer aldı. Konserlerde seslendirilen parçalara tek bir ağızdan eşlik eden öğrenciler unutulmaz anlar yaşadı. Boya festivali olarak adlandırılan "ColourFest" ise renkli görüntülere sahne oldu. Ellerindeki boyalarla birbirlerini boyayan gençler, aynı zamanda müzik eşliğinde dans etti. DJ performansları, müzik, oyun ve aktiviteler, geleneksel Türk oyunları ve daha fazlasıyla BARÜFEST’25 coşkuyla tamamlandı.