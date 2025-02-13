Bartın Üniversitesi (BARÜ) Eğitim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Talip Gülle, Avrupa Birliği’nin (AB) önemli araştırma desteklerinden olan Marie Skodowska-Curie Doktora Sonrası Bursunu (MSCA-PF) kazandı.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) oluşturduğu bilim ekosistemi, nitelikli araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmeye devam ediyor. Bu doğrultuda son olarak BARÜ Eğitim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Talip Gülle, Avrupa Birliği’nin doktora çalışmaları için sunduğu en önemli programlardan biri olan Marie Skodowska-Curie Doktora Sonrası Bursu (MSCA-PF) kapsamında desteklenmeye değer bulundu. MSCA-PF 2024 çağrısında EF-SOC (Avrupa Burs-Sosyal Bilimler) kategorisinde yapılan 1.912 başvuru arasından Dr. Öğr. Üyesi Gülle, 97/100 puan alarak bursu almaya hak kazandı. Bu kapsamda Dr. Öğr. Üyesi Gülle, Finlandiya’daki Jyvskyl Üniversitesinde alanında önde gelen araştırmacılardan Prof. Tarja Nikula’nın danışmanlığında çalışmalarda bulunacak. Dr. Öğr. Üyesi Gülle "Disiplin Okuryazarlıklarını Geliştirmek için İngilizce Dilinde Eğitim (English-Medium Instruction, EMI) Sunan Programlarda Çokdilli ve Çokmodlu Yaklaşımlar" (MultiAP-EMI) başlıklı projeyle çeşitli analizler yapacak.

AB destekli burs kazanan projesi hakkında bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Gülle, "Proje ile farklı disiplinlerde kullanılan dilsel ve göstergebilimsel kaynakların tür ve frekanslarına dair örüntüler, epistemik ağ analizi ile karşılaştırılacak. Projede ayrıca kaynakların öğrenciler üzerindeki etkisi, cinsiyet temelinde incelenerek cinsiyete göre değişen öğrenme tercihlerinin derslerde ne ölçüde temsil edildiği analiz edilecek. Çalışmanın çıktıları arasında, yabancı dil öğretim elemanlarının derslerine, disipline özgü dil gelişimine yönelik çalışmaları çok dilli stratejiler ile entegre etmelerine yardımcı olması ve çift dilli disiplin okuryazarlıklarının geliştirilmesine yönelik pedagojik bir çerçevenin geliştirilmesi de bulunuyor. Bu noktada ‘Üreten Üniversite’ anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalarda bizleri daima teşvik eden Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a teşekkür ediyorum" dedi.

Uluslararası burs programı kapsamında desteklenmeye hak kazanıp gerçekleştirilecek çalışma için tebriklerini ileten BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise "Bartın Üniversitesi olarak bilim ve teknolojiyi yenilikçi çalışmalar ile geliştiren nitelikli insan gücü yetiştirmeyi sürdürüyoruz. Alanlarında yetkin akademisyenlerimiz, uluslararası destek programlarında projeleriyle yer alarak Üniversitemizi küresel düzeyde duyurmaya devam ediyor. Bu kapsamda çıkılan çağrı neticesinde burs almaya hak kazanan Dr. Öğr. Üyesi Talip Gülle’yi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kurumsal ilerleyişimize özverili gayretleriyle sundukları katkı için Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Fatma Ünal’a teşekkür ediyorum. Ayrıca bilimsel ilerleyişimizde önümüze ışık tutan yaklaşımlarıyla yanımızda olan YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı