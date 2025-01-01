Bartın’nda Küre Dağları sınırları içerisinde bulunan bir otelde yangın çıktı. Ekiplerin, ormanlık alana sıçrama riski bulunan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Hacıçerçi köyünde Küre Dağları sınırlarında yer alan bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye Bartın ve çevre ilçelerden itfaiye, sağlık ekibi ve kolluk kuvveti sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, dumandan etkilenenler olduğu öğrenildi. Şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirirken, alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.