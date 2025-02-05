Bartın’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı. Aracın trafik işaret ve yön levhalarına çarparak dırabildiği kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Bartın’da Safranbolu kavşağından Ebu Derda Türbesi istikametine seyir eden H.A. idaresindeki 78 SC 170 plakalı otomobil refüje çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada araç, refüjdeki trafik işaret ve yön tabelarına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, alkollü olduğu öğrenilen sürücü hakkında işlem başlatıldı.