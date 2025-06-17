Bartın’da kene ve pireler ile mücadele çalışmaları kapsamında park alanları ilaçlandı.

Bartın Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Kent Zararlıları ile Mücadele Birimi ekipleri, yaz mevsimiyle birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandığı park alanlarında zararlı haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşların özellikle yaz mevsiminde tercih ettiği; Vefa Parkı, 140. Yıl Parkı ve diğer park alanlarında pire ve kene gibi halk sağlığını tehdit eden zararlılara karşı ilaçlama uygulamaları gerçekleştirilmeye başlandı. Ekipler, düzenli olarak sürdürülen çalışmalarda çevreye ve canlılara zarar vermeyen, etkili ilaçlama yöntemleri kullandıklarını belirtti.