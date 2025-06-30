Bartın’da bir evin çatısından yükselen alevler mahalle sakinlerini korkuttu.

Bartın’ın merkez ilçesine bağlı Aydınlar köyünde bulunan bir evin çatısında yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların yükselmesinin ardından panikleyen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede evi saran alevler, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Satı Baloğlu’na ait olduğu öğrenilen evdeki yangının, elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin ediliyor.