UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, Borussia Dortmund’u 4-0 mağlup ederek rövanş için büyük bir avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Barcelona, sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund’u konuk etti. Ev sahibi 25. dakikada Raphinha’nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Barcelona, 48. ve 66. dakikalarda Robert Lewandowski’nin golleriyle skoru 3-0’a getirdi. Maçın skorunu 77. dakikada Lamine Yamal belirledi ve mücadele Barcelona’nın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

PSG evinde Aston Villa’ya şans tanımadı

Gecenin diğer maçında ise, Fransız ekibi Paris Saint-Germain, İngiliz temsilcisi Aston Villa’yı konuk etti. Aston Villa, 35. dakikada Morgan Rogers ile 1-0 öne geçerken, 39. dakikada Desire Doue ev sahibine beraberliği getiren golü kaydetti ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda da etkili olan taraf PSG oldu. 49. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 90+2. dakikada Nuno Mendes’in golleriyle Fransız ekibi sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Rövanş maçları 15 Nisan’da oynanacak.