Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde banyoda ısınmak için mangal yakan genç kız, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çınar ilçesi Başaklı Mahallesinde ikamet eden 16 yaşındaki N.Ş. akşam saatlerinde ısınmak için girdiği banyoda mangal yaktı. Mangaldan çıkan dumanlarla zehirlenen genç kız hayatını kaybetti. Uzun süre banyodan çıkmayan genç kız, aile fertlerinin içeri girmesiyle yerde ölü olarak bulunurken, genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.