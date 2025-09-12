Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir işyerine düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından bir şahsa ait işyerinde arama yapıldı. Aramalarda; 1 adet 9 mm tabanca ve şarjörü, 8 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 3 adet 9 mm fişek, 1 adet 38 kalibre tabanca mermisi, 2 muşta, 1 sustalı bıçak, 825 adet sikke, 25 adet tarihi eser niteliğinde obje, üzerinde Latince yazılar bulunan mermer sütun parçası ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan A.D. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.