Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde üç gündür devam eden asayiş ve trafik uygulamalarında, 200’e yakın motosiklet denetlendi.

Polis ekipleri, denetimler sırasında özellikle ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanan sürücülere, ayrıca gürültü kirliliğine neden olan abartı egzozlu motosikletlere cezai işlem uyguladı. Yapılan kontrollerde, seri numaraları kazınmış motosikletlere de el konularak trafikten men edildi.

Emniyet yetkilileri, bu tür şok uygulamaların devam edeceğini ve trafik kurallarını ihlal eden motosiklet kullanıcılarına karşı sıfır tolerans gösterileceğini belirtti. Ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanımının, hem sürücü hem de diğer yolcular için büyük riskler taşıdığına dikkat çekildi. Bu denetimlerin, sadece cezai yaptırım amacı taşımadığı, aynı zamanda can güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu vurgulandı.