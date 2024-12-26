Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma’da Sarıkamış Şehitleri’nin 110’uncu yılı anısına düzenlenen yürüyüş ve programda şehitler saygıyla anıldı.

Sarıkamış Harekâtı’nın 110’uncu yılı anma etkinlikleri kapsamında “Sarıkamış Şehitlerine ve Ecdada Saygı Yürüyüşü” düzenledi. Bandırma Belediyesi Taş Ocağı önünden başlayan yürüyüş Son Kurşun Anıtı’nda son buldu. Programa; Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkan Vekili Atilla Atakay, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan yaptı. Aslan, “Sarıkamış; tarihimizin en gamlı, en hüzünlü, en kederli sayfalarından biridir. Sarıkamış, Mehmetçiğin Yemen çöllerinden Allahuekber dağlarına yürüyüşünün kutlu ve hazin hikâyesidir. Askerlerimiz, hiçbir mazeretin ardına saklanmaksızın dondurucu hava şartlarına ve araziye rağmen işgal altındaki vatan topraklarımızı kurtarmak için bu destansı mücadeleyi vermiştir. Büyük kayıplar verilse de vatan uğruna çıkılan bu yoldan asla geri dönmeyi düşünmemiştir. Bu cephede 1918 yılına aralıklarla devam eden çarpışmalar sonucunda imzalanan antlaşma ile tam kırk yıldır Rus işgalinde kalan Kars, Ardahan, Artvin vilayetlerimiz yeniden anavatana katılmışlardır. Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı olarak ilan ettik. 21’inci yüzyılın Türk yüzyılı olacağını da dünyaya gösterdik. 30 yıldır Ermenilerin ve işbirlikçilerinin işgali altında kalan 40 asırlık Türk-İslam yurdunu, Dağlık Karabağ’ı ‘Bir Millet İki Devlet’ şiarıyla Azerbaycan ile el ele vererek bağımsızlığına kavuşturduk. Atalarımızın yarım kalan hayallerini gerçekleştirmiş olduk. Başta Sarıkamış, Bakü ve Karabağ şehitlerimiz olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum” dedi.

Sarıkamış şehitleri saygı ve minnetle andığını belirterek emanet edilen toprakların korunması gerektiğini vurgulayan Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, "Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti, birçok cephede itilaf devletlerine karşı mücadele etti. Balkan cephesinde, güneyde Filistin ve Suriye cephelerinde, Kafkas cephesinde ordularıyla, Mehmetçiklerle, komutanları ve paşalarıyla ülkemizi ve Anadolu coğrafyasını korumak, Osmanlı coğrafyasında yaşayan milletleri savunmak için çaba gösterdi. Osmanlı Devleti, yüzyıllardır hüküm süren bir devlet olarak dünya ülkeleri arasında üstün kılınmak için mücadele etti ve çarpıştı. Anadolu toprakları bizlere 1071’de Sultan Alparslan önderliğinde açıldı. Bu topraklar, Büyük Selçuklu Devleti ile başlayan süreçte Osmanlı Devleti’nin Balkanlar, Avrupa ve üç kıtada hüküm süren bir imparatorluk haline gelmesine tanıklık etti. Ancak bu imparatorluk, 600 yıllık hükümranlığını kolay elde etmedi. Bu coğrafyanın stratejik, politik ve ekonomik önemi dün olduğu gibi bugün de aynı şekilde devam etmektedir. Bu nedenle, bu toprakları korumak ve huzuru sağlamak hepimizin en önemli görevidir. Bu topraklar, sadece bir toprak parçası değil; mücadeleyle, fedakârlıkla ve değerlerle kazanılmış bir yerdir. Şairin dediği gibi: ’Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.’ Bu mısralardan, vatan için nasıl bir duruş sergilememiz gerektiğini anlamalıyız. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı yazarken, ’Bunu ben yazmadım, Türk milleti yazdı,’ demiştir. Gerçekten de İstiklal Marşı, o günkü Türk milletinin ruhunun ve mücadelesinin ifadesidir. Bu toprakları bizlere vatan kılan Sultan Alparslan’ı, Fatih Sultan Mehmet’i, Sarıkamış şehitlerini, Çanakkale şehitlerini, İstiklal Mücadelesi kahramanlarını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkeye hizmet etmiş tüm devlet büyüklerimizi, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum.

Programın devamında “Sarıkamış, Sarıkamış Şehitleri, Kardan Aydınlık” isimli şiirler okundu. Gençlerin Şehitlere Hitabı okunmasının ardından program, İlçe Müftüsü Abdülhamid Pehlivan tarafından dua okunmasıyla sona erdi.