Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında, Ekim ayı teması olan "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri çerçevesinde Bandırma’da tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatı yapıldı.

Tatbikatla öğrencilerin afetlere karşı bilinç kazanması ve risk durumlarında doğru hareket etme becerilerinin artırılması amaçlandı. Senaryo gereği verilen alarmın ardından öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle sınıflarını planlı ve güvenli bir şekilde boşalttı.

Yetkililer, etkinliklerin Ekim ayı boyunca okul ve kurumlarda sürdürüleceğini ifade etti.