Bandırma’da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında engelli dernekleri ve rehabilitasyon merkezlerinin katılımıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Bandırma’da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen çelenk sunma töreni, Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Bandırma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde organize edilen törene, ilçede faaliyetlerini sürdüren engelli dernekleri ve rehabilitasyon merkezleri katıldı. Törene katılanlar arasında Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Barış Demir ve vatandaşlar da yer aldı.

Engellilerin toplumdaki yerinin güçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okundu. Bandırma İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği tarafından işaret diliyle İstiklal Marşı tercüme edildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştiren Bandırma İzge Engelliler Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Nail Yurdusev, "Bandırma özelindede karşılaştığımız sorunlar, ülke genelindeki tabloyu somut şekilde yansıtmaktadır. Bu tabloya örnek vermek gerekirse, Türk işaret dilinin kamu kurumlarında, etkinliklerde ve yerel medyada doğru ve yeterli şekilde kullanılmaması, işitme engelli bireylerin bilgiye erişimini büyük ölçüde kısıtlamakta, kamusal yaşama katılım haklarını zedelemektedir. Başka bir örnek vermek gerekirse, fiziksel erişilebilirlik hala ciddi bir sorun olarak karşınızdadır. Kaldırımlar, kamu binaları ve toplu taşıma sistemleri birçok birey için bağımsız yaşamı olanaksız kılmaktadır." diye konuştu.