Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, tarihi Haydarçavuş Camii bahçesinde yer alan asırlık kavak ağacının geri kalan kısmı da kesildi. Daha önce gövdesine kadar kesilen ağacın iç kısmında çürüme başladığı ve can güvenliği riski oluşturduğu gerekçesiyle kalan kısım da tamamen ortadan kaldırıldı. Böylece tarihi ağaçtan geriye bir iz kalmadı.

13 Aralık 2023 tarihinde, Bandırma Orman İşletme Şefliği’nin Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ne yaptığı başvuru sonrası, tarihi kara kavak ağacının tehlike arz ettiği gerekçesiyle kesim kararı alınmıştı. Yapılan incelemelerde, ağacın iç kısmının çürüyerek boşaldığı, bu durumun cami bahçesindeki tarihi yapılar için risk oluşturduğu tespit edilmişti.

Bandırma’nın düşman işgalinden kurtuluşuna tanıklık eden, Haydarçavuş Camii’nin ön bahçesinde yer alan ve yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtilen kavak ağacının kesim işlemi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerince tamamlandı. Tarihe tanıklık eden ağacın yerine yeni bir ağaç dikilmesi planlanıyor.