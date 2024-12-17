Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleriyle yaptığı toplantıda ilçeye yönelik devam eden projeleri ve hizmetleri masaya yatırdı.

Toplantıda, hem yapılan hizmetlerin kontrolü sağlandı hem de ilerleyen dönemde hayata geçirilecek projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Mirza, toplantı kapsamında belediye birimlerinden detaylı bilgi alarak, hizmet kalitesinin artırılması için gerekli adımları değerlendirdiklerini ifade etti.

Başkan Mirza, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Birim müdürlerimizle düzenli olarak bir araya geliyoruz. Yapılan çalışmaları değerlendiriyor, eksiklikleri gözden geçiriyor ve hizmet kalitesini artırmak için atılması gereken adımları belirliyoruz. Bandırma halkına en iyi hizmeti sunmak için ekip ruhuyla çalışmaya devam ediyoruz.”

Toplantı, Bandırma Belediyesi’nin gelecekteki projelerine yönelik önemli kararların alınmasına zemin hazırlarken, mevcut hizmetlerin sürdürülebilirliği üzerinde de duruldu. Başkan Mirza, toplantı sonrası ekibine teşekkür ederek, daha verimli ve nitelikli hizmetler sunmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.