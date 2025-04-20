Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Baltaköy Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerini ağırladı. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında öğrenciler, okulun çeşitli atölyelerini gezerek mesleki eğitim hakkında bilgi aldı.

Mesleki tanıtım kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrencilere hem uygulamalı eğitim ortamı tanıtıldı hem de gelecekte tercih edebilecekleri meslek alanlarına dair farkındalık kazandırıldı. Okul idarecileri ve öğretmenleri eşliğinde yapılan atölye ziyaretlerinde öğrenciler; farklı meslek alanlarını yakından inceleme fırsatı buldu. Ziyaretin sonunda Baltaköy Ortaokulu öğretmenleri, Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici ve öğretmenlerine ev sahipliği için teşekkür ederken, bu tür bilgilendirici etkinliklerin öğrencilere kariyer planlamasında yol gösterici olduğu belirtti.