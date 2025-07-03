Kocaeli 2. Balkan Halk Oyunları Festivali’nde halk dansı ekipleri, geleneksel giysileri ve bayraklarıyla İzmit sokaklarını şölene çevirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl 2’ncisi düzenlenen Balkan Halk Oyunları Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı yürüyüşte; Türkiye, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’dan gelen halk dansı ekipleri, geleneksel giysileri ve bayraklarıyla İzmit sokaklarını şölene dönüştürdü. Renkli kostümleriyle ilgi gören ekipler, yol boyunca vatandaşların alkış ve tezahüratlarıyla karşılandı. Katılımcılar, taşıdıkları milli bayraklarla festival coşkusunu şehrin dört bir yanına yaydı.

Festivalin açılış töreni ise Seka Park uçurtma tepesinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın açıklamasında, bu tür etkinliklerin sadece kültürel değil, insani bağların da pekişmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Festivalde, 5 farklı Balkan ülkesinden gelen halk oyunları ekipleri, kendi yörelerine özgü dansları sahneleyerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.