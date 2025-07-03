Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından "Mutlu Çocukların Şehri" vizyonuyla başlatılan Yaz Okulu Programları, çocukların yaz tatilini hem eğlenerek hem öğrenerek geçirmesini sağlıyor. Üç merkezde düzenlenen etkinlikler, 1 Ağustos’a kadar devam edecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 10-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik yaz okulu programlarını başlattı. Hafta içi her gün düzenlenen programlar; Millet Bahçesi Aile Yaşam Merkezi, Amisos Aile Yaşam Merkezi ve Sadi Tekkesi Aile Yaşam Merkezi’nde eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Manevi eğitimden atölyelere dolu içerik

Program kapsamında çocuklara Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Adab-ı Muaşeret ve Değerler Eğitimi gibi dersler verilerek manevi gelişimleri destekleniyor. Ayrıca sinema gösterimi, okçuluk, masal atölyesi, bowling gibi etkinliklerle çocuklar hem sosyalleşiyor hem de keyifli zaman geçiriyor.

Her güne özel olarak planlanan etkinliklerle çocuklar farklı alanlarda deneyim kazanırken, sosyal becerilerini de geliştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, titizlikle hazırlanan yaz okulu programlarıyla çocukların sanatsal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyor.