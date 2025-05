Burhaniye ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu resim ve elişi sergisi, sanatseverlerle buluştu. Faruk Kızıklı İlkokulu bahçesinde 24 ortaokul ve lisenin katılım sağladığı etkinlik yoğun katılımla açıldı.

Serginin açılışına Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Jandarma Komutanı Binbaşı Ünal Bayhan, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, CHP İlçe Başkanı Aylin Yıldırım, İYİ Parti İlçe Başkanı İbrahim Yerel, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, öğrenci velileri ve davetliler katıldı. Öğrencilerin Görsel Sanatlar öğretmenlerinin rehberliğinde yıl boyunca hazırladığı eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergilerde daha çok geri dönüşüm ürünleri dikkat çekti. Renkli ve sanatsal atmosferiyle dikkat çeken sergide, resimlerden heykel çalışmalarına kadar birçok farklı alanda üretilmiş eser yer aldı. Öğrencilerin sanatsal becerilerini yansıttıkları çalışmalar, izleyicilerden tam not aldı. Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri de etkinliğe renk kattı. Serginin 2 gün açık kalacağı açıklandı. Sergiye katılan öğrencilerden Eylül Çınar, "Biz sanat bakımından ebru ile ilgilendik. Bir yıl boyunca tasarladığımız bütün her şeyi şu an burada, bütün arkadaşlar bütün ortaokul ve lise olarak burada sergiliyoruz. Sergimiz İlgi gördü. Çok mutlu olduk. Herkes çok meraklandı. Her şey için teşekkürler" dedi. Sudenur Muslu da, "Celal Toraman Anadolu Lisesi olarak arkadaşlarımızla beraber evsel atıklardan geri dönüştürülmüş ürünler oluşturduk. Sergimiz çok ilgi gördü" diye konuştu. Eda Bekiroğlu ise, "Celal Toraman Anadolu Lisesi olarak Harezmi projesi kapsamında evsel atıkları geri dönüştürdük. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.