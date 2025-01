Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Bandırma Gençlik Merkezi, gençlerden de tam not aldı. Merkez, aile ortamında modern ve konforlu yapısıyla her gün 200’e yakın öğrenciyi ağırlıyor. Öğrenciler, ders çalışmak için ücretsiz internet ve kütüphaneden de yararlanabiliyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesirli gençler için hem sosyal hem de ücretsiz hizmet alabileceği alanları geliştirmeyi hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde yenilenen, ücretsiz hizmetlerle öğrenciler için olanakları artırılan Bandırma Gençlik Merkezi her gün 200’e yakın öğrenciyi ağırlıyor. Haftanın yedi günü hizmet veren gençlik merkezinde TYT, AYT ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler ders çalışmak için ücretsiz internet ve kütüphaneden de yararlanabiliyor.

“AİLE ORTAMI SAĞLIYORUZ"

Öğrencilerin ders çalışmak için Bandırma Gençlik Merkezi’ne yoğun rağbet gösterdiğini belirten Gençlik Merkezi Danışmanı Aysun Batmaz, “Öğrencilerimize ücretsiz internet, kahve, çay sağlıyoruz. Öğrencilerin rahat edebileceği bir aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ders çalışmak için Bandırma Gençlik Merkezi’ni tercih ettiğini söyleyen Simay Kurnaz, “Evde bulamadığım ders çalışma ortamını burada buluyorum. Gayet iyi geçiyor ve benim için de verimli oluyor. Burada birkaç saat durup test çözüyorum. Çok teşekkür ediyoruz, gerçekten ihtiyacımız vardı. Burası olunca biz de daha rahat ders çalışabiliyoruz" ifadelerini kullandı.