Balıkesir’in Edremit ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahsın Edremit bölgesinde olduğu tespit edildi. Şahsın Edremit ilçe merkezi ile Altınoluk, Avcılar ve Güre mahallelerinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, fiziki takip başlattı. Takip sonucu M.K., Avcılar Mahallesi kavşağında uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde 30 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.