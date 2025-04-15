Balıkesir’in Havran ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çakırdere Mahallesi’nde A.H.K. idaresindeki 10 APN 965 plakalı traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle tarla yolunda devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaralı sürücüyü traktörün altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.H.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.