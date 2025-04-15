Doğal taş sektörünün en prestijli buluşmalarından biri olan 30’uncu Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, yerli ve yabancı yüzlerce firmayı bir araya getirirken, bu yıl da yenilikçi sunumlarıyla öncelikli olan Cemar Mermer ve Traverten fuara damgasını vurdu. Cemar Mermer ve Traverten, geliştirdiği teknolojik tanıtım yöntemleriyle ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Fuarda her yıl farklı bir inovasyonla ziyaretçilerin karşısına çıkan Cemar Mermer ve Traverten, bu yıl da "Hologram Yürüyen Reklam" çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Firmanın tanıtım alanında sergilenen hologram teknolojisiyle hazırlanan mobil tanıtım düzeneği, ziyaretçilerin büyük ilgisini topladı. Cemar Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, fuar kapsamında yaptığı açıklamada;

"Her yıl fuarlara farklı bir yenilikle çıkmaya özen gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıl akıllı gözlükler üzerinden tanıtım gerçekleştirdiğimiz WR teknolojisiyle dikkat çekmiştik. Bu yıl ise, Hologram yürüyen reklam çalışmamızla daha interaktif ve dijital bir deneyim sunmayı hedefledik. Gelen tepkilerden oldukça memnunuz. Markamızı teknolojiyle buluşturmayı ve sektörde önde gelen firmalardan olmaya sürdüreceğiz" dedi.

Yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin deneyimlediği Hologram tanıtımı, fuarın en çok konuşulan sunumlarından biri olurken, Cemar Mermer ve Traverten standı da fuar boyunca yoğun ilgi gördü. Yıllardır doğaltaş sektöründe kaliteli üretimi ve ihracat ağıyla öne çıkan Cemar, sadece ürün kalitesiyle değil; tanıtım ve marka bilinci konusundaki vizyoner adımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.