Balıkesir’de toplu taşımaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sunmak için ticari yolcu taşımacılığı yapan araçları ve sürücüleri denetledi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için ticari yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Hizmet kalitesinin ve vatandaş memnuniyetini arttırmak için yapılan denetimlerde, araçların ve sürücülerin belirlenen kurallara uyup uymadığı titizlikle incelendi. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde Büyükşehir Belediyesi’nden alınması zorunlu olan BBB Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi/Ruhsat, ücret tarifelerine riayet edip/etmediği, araçların belgesine kayıtlı olan sürücü tarafından kullanılıp/kullanılmadığı ve fazla yolcu ile taşımacılık yapılıp/yapılmadığı kontrol ediliyor. Kurallara uymayan sürücüler hakkında mevzuatın öngördüğü yaptırımlar uygulandı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN SIKI TAKİP

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü, düzenli ve aralıksız olarak denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde; araç içerisinde istiap haddinden fazla yolcu ile taşımacılık yapan, güzergahlarına riayet etmeyen, kurallara uygun olarak faaliyet göstermeyen ayrıca BBB Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi/Ruhsat almadan faaliyette bulunan araç işleticileri hakkında mevzuatın öngördüğü yaptırımlar uygulandı. Yapılan açıklamada vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için denetimlerin devam edeceği vurgulandı.