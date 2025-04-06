Balıkesir’de Edremit-Balıkesir karayolunda meydana gelen tek taraflı kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole uçtu. Araçta bulunan 4 kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartılarak, hastanede tedavi altına alındı.

Olay öğlen saatlerinde Edremit - Balıkesir Karayolu Çağdaş Kent/Naipli yol ayrımında meydana geldi. Sürücü M.T.K. yönetimindeki 10 FV 981 plakalı otomobil ile oluşan tek taraflı trafik kazasında Altıeylül Grup Amirliği personelleri tarafından müdahale etti. İtfaiye ekipleri yolcu V.D.K. sıkıştığı yerden sürücü M.F.K. ve diğer yolcular A.K., E.K.K. itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp hastaneye sevk edildi.