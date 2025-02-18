Balıkesir’de ocak ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 644 bin 251’e ulaştı. Türkiye’de ocak ayında 165 bin 734 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumundan yapılan açıklamada Balıkesir’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı ocak ayı sonu itibarıyla 644 bin 251 oldu. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 16,7’si motosiklet, yüzde 62,9’u otomobil, yüzde 14,7’si kamyonet, yüzde 1,9’u traktör, yüzde 2,3’ü kamyon, yüzde 1’i minibüs, yüzde 0,4’ü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 30,7 arttı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 13,3 artarken motosiklette yüzde 70,8, traktörde yüzde 57,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 43,5, minibüste yüzde 12,7, kamyonda yüzde 5,5, otomobilde yüzde 4,1 ve otobüste yüzde 3,6 azaldığı açıklandı.