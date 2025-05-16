16 Mayıs 1919 tarihinde düşman işgaline karşı Alacamescit’te bir araya gelen 41 Bayrak Adam’ın yaktığı Kuvâ-yi Milliye ateşinin yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve protokol yürüyüşün ardından restorasyonu tamamlanan Alaca Mescit Camisi’nin açılış törenine katıldı.

Kuvâ-yi Milliye Anıtı’nda gerçekleştirilen törende Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından Kuvâ-yi Milliye Anıtına Türkiye haritalı çelenk sunuldu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Rahmi Kula Anadolu Lisesi Öğrencisi Emir Kaan Terkos "Mehmet Akif Ersoy Cenk Şarkısı" adlı şiiri okudu.

Programda konuşan Vali İsmail Ustaoğlu; 24’üncüsü kutlanan Kuvâ-yi Milliye Günü’nün Türk milletinin istiklâl ve istikbâli uğruna verdiği büyük mücadelenin ilk adımlarından birinin atıldığı, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı önemli bir gün olduğunu ifade etti. Ustaoğlu, "Tam 106 yıl önce, Okuma Yurdu’nda bir araya gelen ve halkı Alaca Mescit’e doğru yürüyüşe geçiren ‘41 Bayrak Adam’, Kuvâ-yi Milliye’nin ilk kıvılcımını ateşlemiştir. Kuva-yi Milliye ruhu, Balıkesir’de filizlenmiş, büyümüş ve tüm Anadolu’ya umut olmuştur. Alaca Mescit’te başlatılan bu hareketle Balıkesir’in yiğit evlatları, kendi imkanlarıyla vatan savunmasında üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir" diye konuştu.

Ustaoğlu, "Balıkesir "Kuva-Yi Milliye" kavramıyla özdeşleşti"

Tarihin, Balıkesirlilerin vatanı işgal etmek isteyen düşmanlara karşı gösterdiği vatanseverlik duygusunu, örgütlenme yeteneğini, kahramanlığını ve özgürlüğü için verdiği mücadelenin büyüklüğünü kabul ettiğini sözlerine ekleyen Ustaoğlu, "Bu nedenle, Balıkesir "Kuva-yi Milliye" kavramıyla özdeşleşmiştir. Karesi Bey’in torunları işgal günlerinde "Düşmanı durduracak kuvvet namlunun ucundadır!" diyerek, toplantılar yapmış, kongreler düzenlemiş, yerel siyasi irade oluşturmuş ve gerektiğinde silahlı mücadeleye girişmiştir. Bu ruh, Türk milletinin bağımsızlığa olan inancını ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir" şeklinde belirtti.

Mütareke’nin karanlık günlerinde, herkesin ümitsizliğe kapıldığı bir dönemde, Hasan Basri Çantay’ın Balıkesir’de Ses Gazetesi’ni çıkardığını ve yazılarıyla Balıkesirlilerin ve Türk milletinin haklı ve yükselen gür sesi olmuştur. Ses gazetesi o dönemlerde, bağımsızlık mücadelesinin en önemli iletişim araçlarından biri haline geldiğini ifade eden Ustaoğlu, "Karesi Mebusu Vehbi Bolak, Demirci Kaymakamı ve Akıncılar Reisi İbrahim Ethem Akıncı, Belediye Reisi Keçeci Hafız Mehmet Emin Efendi, Yırcalızade Şükrü Efendi, Maarif Müdürü Sabri bey, Müftü Abdullah Efendi, Varnalı İsmail Hakkı Bey, Sabri Sözen, Abdulgafur Efendi, Leblebici Raşit Efendi, Zarbalı Hulusi Bey, Hasan Basri Çantay ve daha niceleri Bu kutlu direnişte isimleri geçen her bir şahsiyet, işgale karşı dimdik duran bir halkın vatan sevdasının nişanesi olmuştur. Bugün bizler, onların torunları olarak bu mirası koruyor; yarın ise evlatlarımız, bu emaneti aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşıyacaktır. Balıkesir, Kuvâ-yi Milliye’nin doğduğu toprak olarak bu ruhu sonsuza dek yaşatacaktır" dedi.

Alaca Mescit camisi açıldı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve protokol yürüyüşün ardından restorasyonu tamamlanan Alaca Mescit Camisi’nin açılış törenine katıldı. Milli Mücadele’nin temellerinin atıldığı caminin açılış törenine; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık katıldı.