Balıkesir’de otomobiliyle üst geçit ayağına çarpan sürücü sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay sabaha karşı Altıeylül ilçesi Cengiz Topel caddesinde bulunan üst geçit altında bulunan yolda meydana geldi. H.K. (22) idaresindeki 10 ALT 774 plakalı otomobil yoldan çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. İhbar üzerine olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve 112 ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. H.K.’nın cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.