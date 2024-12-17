Balıkesir’in Karesi ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında araçlarda bulunan sürücüler yaralı olarak, aracın arkasındaki köpek itfaiye ekiplerinde kurtarılarak, 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Karesi İlçesinde bulunan şehirler arası Otobüs Terminal Kavşağı’nda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında araç içerisinde sıkışan 2 vatandaş ve 1 köpek, Karesi Grup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay Balıkesir Terminal kavşağında meydana geldi. A.İ.G.’nin kullandığı 06 HYZ 85 plakalı araç ile Y.A.’nın kullandığı 81 KG Y.A. kullandığı otomobil kavşakta kaza yaptı. 112 İtfaiye ekipleri, polis ve 112 sağlık ekipleri kaza mahalline geldi. Araçlarında sıkışan 2 şoför itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarıldı. Aracın arka kısmında sıkışan köpek itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası araçtan çıkartıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.