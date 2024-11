Balıkesir’de itfaiye ekiplerince gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kentin huzur ve güvenliği için 24 saat 680 personel ve 172 araçla sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yangın, trafik kazaları ve kurtarma gibi olaylarda daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek için hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Göreve yeni başlayan 16 itfaiye personeline 80 saatlik teorik eğitimlerini bitirmelerinin ardından 40 saatlik bir uygulama eğitimi verildi. Temel itfaiyeci eğitiminde koruyucu ekipman kullanımından yangında yön bulmaya, ısıya dayanıklılık eğitiminden trafik kazasına müdahaleye kadar pek çok konuda gerçek durumların senaryolaştırıldığı eğitimlerde itfaiyeciler büyük bir özveriyle mücadele ederek yangını söndürdü.

Balıkesir itfaiyesinin her geçen gün güçlendiğini söyleyen İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen, “Balıkesir İtfaiyemiz, Türkiye’nin en başarılı sayılı itfaiyelerinden biri. Biz de ekibimizi güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olaylara hızlı ve etkili müdahalelerde bulunabilmek için özellikle de aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza teorik ve uygulamalı temel itfaiyecilik eğitimi veriliyor. Tehlikeye düşmüş her canlının imdadına koşmak için tüm ekiplerimizle 7 gün 24 saat görev başındayız” ifadelerini kullandı.

“Bir can kurtardığımızda verdiği mutluluk tarif edilemez”

Mesleğini çok severek ve isteyerek seçtiğini söyleyen itfaiyeci Aylin Günsel, “Burada hizmet içi eğitimimizi görüyoruz. İtfaiyenin yaptığı işler, yangın söndürme; ülkemizde zaten görüyorsunuz son zamanlarda doğal afetler, yangınlar çoğaldı. Benim de ülkeme, dünyaya bir katkım bulunması adına bu işi seçtim. Açıkçası bölümümden ve yaptığım işten çok memnunum. Bu işi canı gönülden yapmak yeterli bizim için. Çünkü bir can kurtardığınızda, hayvan olsun ya da insan olsun hiç fark etmez; verdiği mutluluk tarif bile edilemez. Biz burada eğitimdeyiz ama eğitimde söndürdüğümüz yangının alevinin bile sönüşünü görmek bizi mutlu ediyor” dedi.

“Hayat kurtarmayı seviyoruz”

Balya Grup Amirliğinde görev yapan Hamit Önel, “Eğitimlerimiz gayet güzel, hocalarımız deneyimli. İtfaiyecilik çok güzel. Hayat kurtarmayı, can kurtarmayı seviyoruz. Edremit’ten, Burhaniye’den, Bandırma’dan gelen, Altıeylül’de görev yapan arkadaşlarımız var. Ben Balya’dan geliyorum. Eğitimlerimiz de oldukça güzeldi” şeklinde konuştu.

“İyi ki itfaiyede çalışıyorum”

Eğitimlerde gerçek durumların senaryolaştırılmasıyla olaylara nasıl müdahale ettiklerini anlatan Didem Kaykın, “Öncelikle ısıya ne kadar dayanıklılığımızın olduğunu ölçüyoruz. Cansız manken çıkarmaya çalışıyoruz. Arama kurtarmalarımız, trafik kazalarımız var. Ben aynı zamanda deprem bölgesine gönüllü olarak gittim. İtfaiyeyi seçmemin en büyük artısı orada itfaiyecilerin ne kadar canla başla çalıştığını görmek. Orada kurtarma çalışmaları sırasında bir can çıkardıklarındaki yüz ifadelerine bakmak en büyük artısı zaten. O yüzden iyi ki itfaiyede çalışıyorum” dedi.

“Teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz”

Uygulamalı eğitimlerle ilgili bilgi veren Eğitmen İtfaiyeci Metin Derli, “Eğitimlerimizde şu an yeni giren personelimiz var, 16 kişi. Onlara 80 saat teorik, 40 saat ise eğitim sahamızda pratik olarak uygulamalı eğitim veriyoruz. Temel itfaiyeci eğitimi. Bu eğitimler 120 saat ile sınırlı kalmayacak. Her şeyi öğretiyoruz. Gerçekten bizim işimiz tehlikeli bir iş. Arkadaşlar bunun farkına varıyor burada. Koruyucu ekipman kuşanımı, bakımı, onarımı ve yangında yön bulma, karanlık ortamda yön ile yaralı bulma eğitimlerimiz var. Ayrıca ısıya dayanıklılık eğitimlerimiz var. Yangın odası dediğimiz bir odamız var. Orada sıcaklık 900 ila bin dereceye kadar çıkıyor. Orada maksadımız arkadaşlarımızı ısıya alıştırmak, backdraftı önlemek. Backdraft hakkında eğitim verdik. Bir de otobüs yangını senaryomuz vardı. Ona müdahale etti arkadaşlarımız. Gerçek bir yangınla karşılaştıklarında ne yapacaklarını görsünler diye. Trafik kazalarına müdahale eğitimimiz var. Ertesi gün iple kuyudan adam kurtarma, ip teknikleriyle kuyudan kurtarma çalışmasını nasıl yaparız diye bir çalışmamız var. Enkazda nasıl çalışma yaparız, yaralıyı nasıl buluruz? Bunlarla ilgili çalışmalarımız var” şeklinde konuştu.