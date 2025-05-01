Burhaniye’ de Kaymakam İlyas Memiş, Şehit ve Gazi aileleri için düzenlenen yemeğe katıldı.

Burhaniye’ de Kaymakamı İlyas Memiş, ilçedeki Şehit Aileleri ve Gaziler onuruna Topçu Tabur Komutanlığı tarafından verilen yemek programına katıldı. Garnizon Komutanlığı Tesislerinde Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen yemek programında, ilçe de bulunan şehit aileleri ve gaziler ile ilçe protokolü bir araya geldi. Yemek programına Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hakan Dereli, şehit aileleri ve gaziler katıldı.