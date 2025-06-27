Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi (FEKAL), 24. dönem mezunlarını coşkulu bir törenle uğurladı. Okul bahçesinde gerçekleşen ve velilerin yoğun katılımıyla renklenen törende, gençler lise hayatlarına veda etmenin ve yepyeni bir sayfa açmanın heyecanını bir arada yaşadı.

Okul Müdürü Bedia Narlı tarafından yapılan açılış konuşmasında , "Bugün, hepimiz için anlamlı ve gurur verici bir gün. Uzun bir yolculuğun sonunda, gençlerimizin azmi, öğretmenlerimizin özverisi ve velilerimizin desteğiyle ulaşılan bu mutlu sona şahitlik ediyoruz" ifadeleriyle günün anlam ve önemine vurgu yapıldı.

FEKAL olarak sadece akademik başarıya odaklanmadıklarının altını çizen Müdür Bedia Narlı , vizyonlarının her öğrencinin potansiyelini keşfetmesini sağlayan, bilgiyle birlikte hayat becerileri de kazandıran bir eğitim yuvası olmak olduğunu belirtti.. Konuşmada, "Bu çatı altında, eleştirel düşünen, sorgulayan, araştıran, evrensel değerlere saygılı ve topluma faydalı, insancıl yaklaşımı güçlü bireyler yetiştirmeyi hedefledik" sözlerine yer verildi.

Sahip oldukları bilgi birikimi, geliştirdikleri sosyal beceriler, sanatsal ve sportif alanlardaki yeteneklerinin, okulun vizyonunun somut birer göstergesi olduğu belirtildi. Mezunların, aldıkları eğitimle hayata bir adım önde başladıkları ve gelecekte de başarılarıyla adlarından sıkça söz ettirecekleri dile getirildi. Okul Müdürü Bedia Narlı gençlere hitap ettiği kısımda, "Bugün bir sayfa kapanıyor, ancak çok daha büyük ve heyecan verici yeni bir sayfa açılıyor. Lise hayatınız boyunca edindiğiniz bilgiyi, dostlukları ve deneyimleri asla unutmayın" çağrısı yaptı.

Okulun onlara sadece ders kitaplarındaki bilgiyi değil, aynı zamanda çalışkanlığı, doğruluğu, azmi, iş birliğini ve sorumluluğu da öğretmeye gayret ettiği vurguladı. Hayatın sürekli bir öğrenme süreci olduğu hatırlatılırken, gençlerin kendilerini geliştirmeye devam etmeleri, meraklarını kaybetmemeleri ve zorluklar karşısında yılmamaları öğütlendi. Hayallerinin peşinden koşmaktan asla vazgeçmemeleri ve en önemlisi iyi bir insan olmayı, çevreye faydalı olmayı ve değer oluşturmayı hedeflemeleri gerektiği belirtildi. Mezuniyetin bir veda değil, okul, öğretmenler ve arkadaşlarla bağların sürdürülmesi gereken bir köprü olduğu ifade edildi."

Öğretmenlere de şükranlarını sunan okul yönetimi, "Bu gençleri geleceğe hazırlayan, onlara ışık tutan, sabırla ve özveriyle çalışan siz değerli öğretmenlerimize minnettarız. Sizin rehberliğiniz olmadan bu sonuç mümkün olmazdı" diyerek sonsuz teşekkürlerini iletti.