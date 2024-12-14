Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Botları (TCSG-28 ve KB-115) tarafından hareket halindeki bir lastik bot tespit edildi. Ekiplerin müdahalesiyle durdurulan botta 9 düzensiz göçmen ve beraberlerinde 3 çocuk yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.