Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan balıkçı Orhan Targıtay’ın dikkati, misinalara dolanan 2 caretta carettayı kurtardı.

Kuşadası’nda bir balıkçı, denizde karşılaştığı iki caretta carettayı kurtararak örnek bir davranış sergiledi. Orhan Targıtay, denizin derinliklerine bıraktığı paragatlarından birine dolanmış olan bir caretta carettayı fark etti. Misinalara dolanan kaplumbağayı, zarar vermeden kurtararak yüzmesini sağladı. Aynı gün, ikinci paragatında da bir başka caretta carettanın, kendisini kurtarmak için mücadele ettiğini gören Targıtay, bu kaplumbağayı da zamanında müdahale ederek misinalardan kurtardı.

Deniz kaplumbağalarının denizdeki yerini ve ekosistemdeki rolünü çok iyi bildiğini belirterek, “Genelde bakıldığında biz balıkçılar tuttuğumuz balıkları kaplumbağalar yediğinde kızıyoruz. Ancak derinlemesine düşündüğümüzde denizdeki balıkların önce onların hakkı olduğunu, kalanların da bize ait olduğunu bilmemiz gerekli. Denizde masa gibi kaplumbağaları yüzerken gördüğümüzde çok seviniyoruz aslında. Bugün iki kaplumbağayı misinalardan kurtarmış olduğumdan dolayı çok mutluluk duydum. Aynı durum başıma tekrar gelse yine kurtarırdım. Bizler onları denizin çocukları gibi görüyoruz. Nasıl bazen bir baba çocuğuna kızar sonra da onu bağrına basıp severse biz de bazen kızıyor ama sevgimizi hiç eksik etmiyoruz. Paragatçıların ve ağcıların balıklarını yiyorlar ama helal hoş olsun onlara, bu balıklar zaten onların. Denizde birlikte yaşıyoruz, bu şekilde de devam edecek" dedi.

"Örnek davranış sergiledi"

Balıkçı Targıtayın dikkati ve duyarlılığı sayesinde deniz kaplumbağalarının kurtulduğu ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, örnek davranış için teşekkür ederek, "Denizlerimizde balıkçılar ve caretta carettalar arasında balık açısından bir rekabet vardır. Balıkçının duyarlılığına bağlı olarak bu durum bazen kaplumbağaların aleyhine olmaktadır. Özellikle son yıllarda Kuşadalı yerel kıyı balıkçılarında bu konuda artan bilinçlenme ve duyarlılık sonucunda kaplumbağaların lehine birçok vakaların olduğu da görülmektedir. Bu vakalardan biriyle de Kuşadalı balıkçı Orhan Targıtay karşılaşmış. Denize bırakmış olduğu iki alandaki paragatların birinde, bir caretta carettanın misinalara dolandığını fark etmiş. Kaplumbağaya zarar vermeden misinalardan kurtararak yüzmesini sağlamış. Diğer paragata gittiğinde çok şaşırmış. Burada da bir carettanın kendini kurtarmak için suda mücadele yaptığını görmüş. Hemen ona da müdahale ederek misinalardan kurtulmasını sağlamış. Paragatlarına takılan çipura balıklarından 12 tanesinin yenmiş olduğunu tespit etmiş. Ancak balıkçı Orhan birlikte yaşamanın mümkün olduğuna dikkat çekti. Eğer balıkçı Orhan Targıtay zamanında gelmeseydi, muhtemelen kaplumbağalar misinalardan kurtulmak için sürekli çırpınacaklar ve yüzgeçlerinde ve boyunlarında derin kesikler meydana gelecekti. Belki de su içinden nefes almak için yüzeye çıkamayacaklar ve boğularak öleceklerdi.

Deniz ekosisteminin önemli canlılarından olan 2 carettayı kurtaran balıkçı Orhan Targıtay’a duyarlı ve örnek davranışından dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.