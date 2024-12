İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Bölümü öğrencisi Yağız Avcıoğlu (20), Uluslararası Dans Örgütü (IDO) tarafından Polonya’da düzenlenen dünya şampiyonasına damga vurarak ‘bale’ kategorisinde üç madalya birden aldı. Şampiyonada, solo (tek) olarak iki üçüncülük, grup olarak da bir üçüncülük elde eden Avcıoğlu, başarılarla dolu kariyerine bir yenisini daha ekledi. Danstaki üstün performansı sayesinde İEÜ’de sanat bursu almaya da hak kazanan Avcıoğlu, “5 yaşından bu yana dansın içindeyim. Geçen yıl Belçika’daki şampiyonada dünya üçüncüsü olmuştum. Bu yıl aynı başarıyı tekrarlayarak madalya serimi sürdürdüm. Hedefim dünya birinciliği; bu sene olmadı ama önümde daha birçok fırsat var. Bir gün bu hayalime ulaşacağıma inanıyorum” diye konuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Yağız Avcıoğlu, IDO Dünya Modern Dans, Caz ve Bale Şampiyonası’na, kendi koreografisinden oluşan ‘open’ kategorisi ile klasik balede katıldı. Bunun yanı sıra bir de grup olarak yarışmada yer alan Avcıoğlu, performansıyla jürinin büyük beğenisini toplayarak adını en iyilerin arasına yazdırdı. İzmirli Yağız Avcıoğlu, çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini belirterek, haziran ayında yapılacak Türkiye şampiyonasında birinciliğe ulaşmak istediğini söyledi. Modern dans, jazz ve salsa branşlarındaki ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yaklaşık 30 madalya kazandığını aktaran Avcıoğlu, planlı ve disiplinli çalışmanın başarıya ulaşmayı kolaylaştırdığını vurguladı.

“Çocukluk tutkum”

Her gün ortalama iki saat çalıştığını dile getiren Avcıoğlu, “Dans, benim çocukluk tutkum. 5 yaşındayken ailem beni dans kulübüne yazdırdı. International salsa ile kariyerime başladım. Dansı çok sevdiğim için kendimi geliştirmem de kolay oldu. Dans sayesinde ruhumu dinlendiriyorum; enerjimi ve motivasyonumu dansla sağlıyorum. Disiplinli ve planlı olduğum için dans dışında sosyal aktivitelere ve ders çalışmaya da kolaylıkla zaman buluyorum. Her gün antrenman yapmaya özen gösteriyorum. Çünkü dansta bir hafta bile antrenman yapmazsanız, vücudunuz olumsuz etkilenir. Bu nedenle zinde ve formda olmak için tempomu bozmuyor, her gün düzenli olarak çalışmalarımı sürdürüyorum” dedi.

“Kendimden eminim”

Polonya’da iyi bir performans sergilediğini belirten Avcıoğlu, “Aslında ikincilik bekliyordum ancak üçüncülük de çok önemli bir başarı. Geçen yıl Belçika’da düzenlenen şampiyonada, çok heyecanlıydım. Bu yıl ise daha rahattım, kendimden emindim. Solo olarak yaklaşık 2 dakikalık performans sundum. Bu iki dakika için aylar süren bir hazırlık dönemi geçirdim ve koreografi hazırladım. Yani tüm emekler, yaklaşık 2 dakikaya sığıyor. Hata yapma lüksünüz kesinlikle olmuyor. Böylesine zorlu bir süreçten madalya ile çıkıp dünya üçüncüsü olduğum için çok mutluyum. Üniversiteme madalya ile dönmek harika bir duygu” diye konuştu.