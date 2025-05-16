İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Osmaniye’de aşırı yağışlar nedeniyle derenin taşması sonucu bazı evlerin su bastığı, 8 aracın ise suya kapılarak dere yatağına sürüklendiği afette can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde aşırı yağışları sonucu meydana gelen sele ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Dün akşam saatlerinde, Osmaniye ilimiz Kadirli ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle dere yatağı taşmış, bazı evlerin zemin katlarını su basmış ve 8 araç suya kapılarak dere yatağına sürüklenmiştir. Olay bölgesinde; AFAD, İtfaiye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve diğer kurumlardan olmak üzere toplamda 310 personel ve 72 araç ile çalışmalar devam etmektedir. Dere yatağına sürüklenen araçların hepsi bulunmuştur. Zarar ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu su baskınlarıyla ilgili 90 ihbar alınmıştır. Şükürler olsun herhangi bir can kaybı ya da yaralımız bulunmamaktadır. AFAD Başkanımız, ilgili daire başkanlarımızla birlikte olay yerinde gelişmeleri takip etmektedir. Su baskınından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.