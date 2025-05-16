Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "UNDP raporu, teknolojik yenilikler konusunda neredeyse dersliklerin tamamında akıllı tahta ve internet erişimi bulunan dünyadaki tek ülkenin Türkiye olduğu tanımlamasını yapıyor" dedi.

Tacirler Eğitim Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun açılışına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Tacirler Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda bağışçı Alaettin Tacir ile milletvekilleri katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, eğitim ve öğretim yükünün ağır olduğunu ifade ederek, "Devletin tek başına altından kalkabileceği bir yük değil. O yüzden hayırseverlerimizin bize vereceği katkıları çok önemsiyoruz. Ben de Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, hayırsever ailelerimize yaptıkları hayırlardan dolayı teşekkür etmek, Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletmek üzere bütün hayırsever okullarının açılışlarına katılıyorum. Teşekkür ediyorum Alaettin amca, Allah razı olsun. Bu yükü üzerimizden almak konusunda taşın altına elini koyan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Türkiye’nin yaşadığı süreci eğitim devrimi olarak tanımlıyorlar"

Yıllar içinde mevcut derslik sayısını daha fazla artırdıklarını söyleyen Bakan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"2002-2003 eğitim-öğretim yılından itibaren o gün mevcut olan derslik sayısını iki katından daha fazla artırdık. O gün, o tarihte derslik başına düşen öğrenci sayısı rakamlarını 20’li rakamlara bütün kademelerde düşürmüş durumdayız. Bu çok önemli bir şey. Bunu ben söylemiyorum. Bunu uluslararası raporlar söylüyor. Türkiye’nin yaşadığı süreci eğitim devrimi olarak tanımlıyorlar. Sadece fiziki kapasiteyi artırmadık. Teknolojik altyapıya baktığımızda, UNDP raporu, teknolojik yenilikler konusunda neredeyse dersliklerin tamamında akıllı tahta ve internet erişimi bulunan dünyadaki neredeyse tek ülkenin Türkiye olduğu tanımlamasını yapıyor. Ben söylemiyorum bunu, UNDP’nin raporu var, bunu da ifade edeyim. Sadece derslik ya da bina yapmadık, aynı zamanda bu binalara internet erişiminden tutun, bütün teknolojik donanımı da okullarımıza taşımış olduk. Bu yolculukta hayırseverlerimiz her daim bizimle beraber oldular. Onlara şükranlarımı sunuyorum."

"Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızı diğer öğrencilerle birlikte okutuyoruz"

Özel eğitim sisteminin kategorilerinden bahseden Bakan Tekin, "Birincisi kaynaştırma eğitimi. Normal okullarımızda, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızı diğer öğrencilerle birlikte okutuyoruz. İkincisi özel eğitim uygulama okulları. Bugün açılışını yaptığımız gibi, Türkiye genelinde bu türden bin 851 okulumuz var. Üçüncüsü evde eğitim. Okula erişimde sıkıntı yaşayan çocuklarımız için öğretmenlerimiz sabah evlerine giderek eğitim veriyor. Dördüncüsü hastane sınıfları. Tedavi gören çocuklarımız için hastanelerde sınıflar oluşturduk ve eğitimlerini sürdürüyoruz. Beşincisi özel rehabilitasyon merkezleri. Özel işletmelerde verilen özel eğitimlerin tüm masraflarını kamu olarak biz karşılıyoruz, servisinden eğitim materyaline kadar" şeklinde konuştu.

Okulun hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden bağışçı Alaettin Tacir, "Çocuklar eskiden ayakta ders işliyordu. Artık okul sıkıntısı yok. Çocuklarımız için ne yapılırsa az" diye konuştu.

Darıca’ya Turizm Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Oteli müjdesi

Yatırım için Alaettin Tacir’e ve emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca’nın eksiklerimizden bir tanesi öğretmen evimizdi. Müjdesini vereyim. Turizm Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Oteli sözümüzü aldık. Bu arazinin tahsisinde bize destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum" dedi.

"Şehrimizde toplamda 256 özel sınıf açılmış vaziyette"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Türkiye’de birçok şey ’hayaldi, gerçek oldu’ başlığı altında anlatılacak şeyler. Ama bazı şeyler var ki, onlar hayal bile değildi. Samimiyetle bunu da ifade etmek lazım. Milli eğitimde belki sınıftaki 100 kişilik öğrenci mevcudunun 50’ye düşmesi Türkiye için bir hayaldi ama engellilerin dünyasını çok içerden bilen biri olarak söyleyeyim. Engelliler için özel okullar, özel hizmetlerin verilmesi gibi konular Türkiye için hayal bile değildi. Ama bugün burada onlara özel bir okulun açılışını yapıyoruz. Bunu aynı zamanda özel sektörün gücüyle birlikte yapıyoruz. Milli eğitim ve Valiliğimizle birlikte özel eğitimle ilgili ne yaptık? 12 ilçede 161 okulu, 84 hafif otizm, 130 hafif zihinsel, 18 orta ağır otizm, 24 orta ağır zihinsel olmak üzere toplamda 256 özel sınıf açılmış vaziyette. Bin 758 öğrenci de eğitim alıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılında 50, 2023’de 50, 2024’de 156 tane sınıfı özel eğitim alabilir hale getirdik. Elhamdülillah orada çocuklarımız uygun şartlarda eğitim alıyorlar. Önümüzdeki dönemde 80 sınıf planlanıyor. Bununla birlikte toplam sayımız 336’ya ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okulun açılışı yapıldı ve sınıfların içi gezildi.