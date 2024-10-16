İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya’da meydana gelen depreme ilişkin, “AFAD’dan 55 araç ve 210 personelimizle, jandarma ve emniyet teşkilatlarımızdan 3 İHA ile 1 insanlı keşif uçağımız çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar 112 Çağrı Merkezimize bin 112 ihbar geldi. Bu ihbarların 963’ü bilgi, 149’u da yardım amaçlıdır” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya AFAD Koordinasyon Merkezi’nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya, basın açıklaması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya AFAD Koordinasyon Merkezi’nde basın açıklamamızı gerçekleştirdik. Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı gelişmelerden anbean bilgilendirdik. Valilerimiz, AFAD teşkilatımız, jandarmamız, güvenlik birimlerimiz ve belediyelerimizce ilgili yerleşim yerlerinde köy köy, mahalle mahalle başlatılan saha taramasında sona gelindi. AFAD’dan 55 araç ve 210 personelimizle, jandarma ve emniyet teşkilatlarımızdan 3 İHA ile 1 insanlı keşif uçağımız çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar 112 Çağrı Merkezimize bin 112 ihbar geldi. Bu ihbarların 963’ü bilgi, 149’u da yardım amaçlıdır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” açıklamasında bulundu.