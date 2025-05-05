Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 Mayıs Noterler Günü’nde noterlerin hukuki güvenliğe katkısını vurguladı.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 Mayıs Noterler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Tunç, noterlerin hukuk sisteminin temel taşlarından olduğunu belirterek, “Hukuk Devleti’nin önemli unsuru olan noterlerimiz, hukuki güvenliğin teminine katkı sağlıyor ve toplumda güvene dayalı ilişkilerin sürdürülmesinde büyük rol üstleniyor. Her gün binlerce vatandaşımızın işlemlerini titizlikle ve tarafsızlıkla yerine getiren noterlerimizin günü kutlu olsun” dedi.

Bakan Tunç, noterlerin adalet ve hakkaniyet merkezli çalışmalarını övdü.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1919303927067037707