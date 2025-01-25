Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı açıklamada, "Çorum’a gelirken bir müjdeyle geldik. Şu andaki binadan biraz daha büyük bir adalet binasını inşallah kazandıracağız. 2025 yatırım programına aldık" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi’ne katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Çorum’da hem mevcut yatırımların devam edeceğini hem de yeni projelerin hayata geçirileceğini belirtti. Bakan Tunç, "En son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 65’in üzerinde Recep Tayyip Erdoğan diyen, ’Cumhur İttifakı’ diyen bir şehir. Çorum için ne yapsak azdır. Hükümetimizin büyük yatırımları oldu. Çorum, AK Parti iktidarı döneminde gelişti, kalkındı, sanayisiyle, tarımıyla sürekli büyümeye ve ihracatta da öncü şehirlerden olmaya devam ediyor" diye konuştu.

"Çorum’a büyük bir adalet binasını inşallah kazandıracağız"

Çorum’a özel bir müjdeyle geldiğini ifade eden Bakan Tunç, "Çorum’a yaptıklarımız var, yapacaklarımız var. Diğer bakanlıklarımızın da yatırımları hız kesmeden devam edecek. Adalet Bakanlığı olarak da Çorum’a gelirken bir müjdeyle geldik. Çorum’a 25 bin metrekare, şu andaki binadan biraz daha büyük bir adalet binasını inşallah kazandıracağız. 2025 yatırım programına aldık. Daha önce ilçelerimizde Alaca’da, Sungurlu’da, İskilip’te, Osmancık’ta ve Çorum merkezde adalet binalarını hizmete almıştık. Yeni dönemde inşallah yeni adalet binamızda Çorum’da yargı hizmetlerini daha kaliteli olması noktasındaki gayretimizi sürdüreceğiz" dedi.

Ayrıca, Çorum’daki adalet çalışanları için de önemli bir desteği vurgulayan Bakan Tunç, "100 milyonun üzerinde bir kaynak aktararak Çorum’daki hakim-savcılarımız ve adalet personelimizin adalet konutlarıyla ilgili desteğimizi de verdik" ifadelerini kullandı.

Kongre öncesinde Bakan Tunç, Çorum Valiliğini ziyaret etti. Vali Ali Çalgan ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Tunç, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Ardından Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı’yı ziyaret eden Tunç, kentteki adli hizmetler hakkında bilgi aldı. Bakan Tunç’a ziyaretlerinde Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, AK Parti Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile partililer eşlik etti.