Bakan Tunç: "CHP Genel Başkanı Özel’in yargıya yönelik iddiaları manipülasyondan ibarettir."
-Bakan Tunç:
- "Reform hamleleri terörsüz Türkiye’nin önünü açtı."
-"Adalet sistemimize yönelik saldırılara fırsat vermeyeceğiz."
-"CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda. Ana muhalefetin böyle olmaması lazım."
- "Keşke muhalefet kaliteli olsa, proje üretse bizde sonuna kadar adaletin ortaya çıkmasını, soruşturulmasını istiyoruz. Geçmişte AK Parti’li belediyelere de soruşturma açıldı."
-"Türkiye Yüzyılında yolumuza yeni Anayasayla devam etmeliyiz"
Kaynak: İHA