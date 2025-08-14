Bakan Tunç: "CHP Genel Başkanı Özel’in yargıya yönelik iddiaları manipülasyondan ibarettir."

-Bakan Tunç:

- "Reform hamleleri terörsüz Türkiye’nin önünü açtı."

-"Adalet sistemimize yönelik saldırılara fırsat vermeyeceğiz."

-"CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda. Ana muhalefetin böyle olmaması lazım."

- "Keşke muhalefet kaliteli olsa, proje üretse bizde sonuna kadar adaletin ortaya çıkmasını, soruşturulmasını istiyoruz. Geçmişte AK Parti’li belediyelere de soruşturma açıldı."

-"Türkiye Yüzyılında yolumuza yeni Anayasayla devam etmeliyiz"