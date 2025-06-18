öğretim süreçlerinden elde ettikleri kazanımları beceriye dönüştürebilecekleri, bütün bu süreci eğlenceli bir finalle noktalayabilecekleri bir etkinlik haftası var" dedi.

Ankara’da, Şehit Mustafa Ünal Ortaokulu’nda ‘Aile ve Oyun’ temalı dönem sonu faaliyet haftası etkinlikler programı düzenlendi. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bakan Tekin, öğrencilerin halat çekme, çuvalla koşma yarışı, kurdele kapmaca ve mendil kapmaca gibi çeşitli etkinliklerine eşlik etti.

"Okul bahçelerimizi yeniden şenlikli, çocuklarımızın oyun oynadıkları alanlara dönüştürmemiz lazım"

Yeni dönem ile ilgili Eylül ayının başında öğretmenler ile bir hafta erken buluşup çalışmalara başlayacaklarını belirten Bakan Tekin, "Dünya barışı inşallah bizi bugünlerde hiç mutlu etmeyen bu tablodan sıyrılır. Dünyada tekrar barışın, insan haklarının, hukukun ve hürriyetin egemen olduğu bir anı hep beraber yaşarız. Her karne haftasını, okullarımızda öğretmen arkadaşlarımızın ve okul idarecilerimizin bir kısım bürokrat işlerle uğraştıkları haftayı, öğrenci arkadaşlarımızın da daha aktif geçirebilmesi için bir festival haftası olarak tanımlamıştık. Ocak ayında dönemin iklim şartlarına göre farklı etkinlikler yapıyoruz. Haziran ayında da farklı etkinlikler yapıyoruz. Türkiye’deki 75 bin civarında okulun tamamında bu hafta çocuklarımız bütün bir yıl boyunca eğitim-öğretim süreçlerinden elde ettikleri kazanımları beceriye dönüştürebilecekleri, bütün bu süreci eğlenceli bir finalle noktalayabilecekleri bir etkinlik haftası var" diye konuştu. Bakan Tekin, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Münazara yarışmalarından, bilgi yarışmalarından, sportif müsabakalardan, geleneksel oyunlarımıza kadar, eğlenceli konularda hem de akademik konularda, robotik kodlamadan, yazılım ile ilgili yaptıklarını sergilendiği alanlara kadar çocuklarımız bütün bu bir yıl içerisindeki emeklerini öğretmenleriyle beraber sergiliyorlar. Birkaç tane farklı sorunu çözebilecek bir adım olarak bir dizi etkinlik başlattık. Okul bahçelerimizi yeniden şenlikli, çocuklarımızın oyun oynadıkları alanlara dönüştürmemiz lazım. Bunu yaptığımızda çocuklarımızın gündelik hayatta, gün içerisinde aktivite oranını arttırmış olacağız. İmkanı olan okullarımızın hem spor alanlarının hem de bahçelerinin geleneksel oyunların oynanabileceği zeminler haline dönüştürmeye çaba sarf ettik. Bunu yaparken başka bir şey daha yaptık. Çocuklarımız bahçeye çıkmazlarsa diye çocuklarımızın okul içerisinde vakit geçirmelerini engelleyecek, akademik eğitimlerine destek verecek bir adım daha attık ve cep telefonlarının okul içerisinde kullanılmasını yasakladık."