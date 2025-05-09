Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul programı kapsamında Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Tekin, okulda öğrencilere yönelik çeşitli eğitim etkinliklerine katıldı ve öğretmenlerle sohbet etti.İSTANBUL (İGFA) - Zeytinburnu'ndaki Atatürk İlkokuluna giden Bakan Tekin, öğrenci ve öğretmenleri ziyaret etti. Bakan Tekin'i öğretmen ve öğrenciler çiçeklerle ve büyük bir heyecanla karşıladılar.

Bakan Tekin, her hafta 1 saat beden eğitimi dersi kapsamında öğrencilere güvenli sürüş, trafik kuralları ile ilk yardım gibi temel bilgilerin de verildiği bisiklet sürme etkinliğine katıldı.

Bu çerçevede eğitim alan öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi özel günlerde şehir turu şeklinde etkinlikler de düzenliyor.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen bisiklet sürüşünü izleyen Bakan Tekin, öğrencilerle sohbet ederek onların mutluluklarına ortak oldu. Bakan Tekin, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Tekin sınıfları da ziyaret etti. Sınıf öğretmeni Osman Kaplankıran, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında derslerin daha verimli geçmesi adına yapılan değişikliklerden memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti, "Çocuklar artık dersten sıkılmıyorlar." dedi.

Ziyaretin sonunda, Bakan Tekin öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi ve eğitimle ilgili fikir alışverişinde bulundu.