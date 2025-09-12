Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep’te Çanakkale Gezileri Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı. Bakan Şimşek, son 20-25 yılda ülkenin muazzam bir şekilde kalkındığını vurguladı.

Bir dizi açılış ve programlara katılmak için Gaziantep’te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep’te Çanakkale Gezileri Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı. Bakan Şimşek, Şahinbey Belediyesi’nin organize ettiği Çanakkale gezilerinin öneminden bahsederek gençlere tavsiyelerde bulundu.

"Son 20-25 yılda ülkemiz muazzam bir şekilde kalkındı"

Bakan Şimşek, "Şahinbey Belediye Başkanı’nı tebrik ediyorum dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulamayı 10 yıldır devam ettiriyor. 2015 yılından buyana 244 bin gencimiz Çanakkale destanını görme imkanına yerinde kavuşmuş. İnsanlık adına bütün değerleri yok eden, vicdanın kalmadığı, soykırım ve maalesef zulmün hüküm sürdüğü bölgeler var. Dolayısıyla böyle bir dünyada gelecekte karşı karşıya kalacağımız tedbirlere karşı güçlü bir şekilde durabilmemiz için en büyük silahımız eğitimdir. Temel bilimlerde başarılı olmamız gerekiyor. Çatışmaların ve kuralsızlıkların hüküm sürdüğü bir dönemde tehditlere karşı en büyük kaynağımız gençlerimizdir. Tabi yapay zeka dönemindeyiz. Bilgi önemli ama esas olan burada değerler eğitimidir. İşte sizin Çanakkale ziyaretiniz değerler eğitiminin önemli bir parçasıdır. Hiçbir zorluk sizleri hayallerinizden uzaklaştırmasın. Siz bugün çok şanslısınız ülkemiz geçmişe göre çok ilerledi. Son 20-25 yılda ülkemiz muazzam bir şekilde kalkındı. Bugünün imkanları çok farklıdır. Her şey çalışmaya bağlıdır. O dönemde bizim köyde eğitim yoktu, elektrik, su yoktu. Ülkemizde bir fırsat eşitliği var. Ben Türkçeyi ilkokulda öğrendim. Türkiye’de fırsat eşitliği olmazsa benim gibileri bugün buraya gelmezdi. Biz ülkemizle gurur duyuyoruz. Çünkü ülkemiz büyük bir başarı hikayesi ve fırsat eşitliği sağlamıştır.

Bakan şimşek gençlere tavsiyelerde bulunarak bol bol okumalarını istedi. Bakan Şimşek, "Sizde çok okuyun, merak edin. Zaten bilim, inavasyon, yenilik meraktan, ihtiyaçtan doğuyor. Ama mutlaka okuyun. Mutlaka spor, sanatla uğraşın beceriniz olsun. Dil öğrenin. Bugünkü aklım olsa sosyal medyaya girmezdim. Çünkü zamanımız çok değerlidir. Teknolojiye hakim olmak başka dijital bağımlılık başkadır. Dil öğrenirseniz ufkunuz genişler. Bugün bilgi çok esas olan değerlerdir. Değerlerinizi asla unutmayın. Artık öğrenmeyi öğrenmeniz lazım. Öğrenmeyi öğrenirsek dünyadaki değişmelere uyum sağlarız" diye konuştu.

Programın açılış konuşmasını yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ‘Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına’ sloganıyla 253 bin öğrenci ve vatandaşı özel uçakla Çanakkale’ye götürdüklerini belirterek proje kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Program konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çanakkale’ye gerçekleştirilen ziyaretlerin öneminden ve Çanakkale ruhundan bahsederek destekleri için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etti. Şimşek, salonu dolduran öğrencilere de çeşitli tavsiyelerde bulunarak geleceğe yönelik atmaları gereken adımlar hakkında fikirlerini paylaştı.

Bakan Şimşek’e programda Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kent protokolü ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.