Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Haziranda aylık enflasyon, jeopolitik gerginlikler nedeniyle artan petrol fiyatlarına rağmen yüzde 1,37 gerçekleşti. Dezenflasyonun devam ettiği haziranda yıllık enflasyon yüzde 35’e geriledi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran ayı enflasyon değeri ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şimşek, Haziran ayında enflasyon değerinin petrol fiyatlarının artmasına rağmen yüzde 1,37 gerçekleştiğini ve yıllık enflasyon değerinin yüzde 35’e gerilediğini açıkladı.

Bakan Şimşek, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Haziranda aylık enflasyon, jeopolitik gerginlikler nedeniyle artan petrol fiyatlarına rağmen yüzde 1,37 gerçekleşti. Dezenflasyonun devam ettiği haziranda yıllık enflasyon yüzde 35’e geriledi. Ataletin yüksek olduğu hizmetlerde yıllık enflasyon 3 yılın ardından yüzde 50’ye indi. Dezenflasyon sürecindeki kararlılığımız hem gerçekleşme verilerinde hem de beklentilerde belirginleşti. Son dönemde gerileyen emtia fiyatları, finansal piyasalarda azalan oynaklık, iyileşen enflasyon beklentileri ve destekleyici talep şartları yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşün sürmesine katkı sağlayacak. Vatandaşlarımız müsterih olsun; gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinden eğitime, ulaştırmadan diğer birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek."