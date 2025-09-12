Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep’te sanayici ve iş adamları ile ekonomi değerlendirme toplantılarına katıldı.

Bir dizi program için Gaziantep’te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kentteki temasları çerçevesinde ’OSB Mütevelli Heyeti ile Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Bakan Şimşek, buradaki programının ardından Gaziantep Ticaret Odası yönetimi ile bir araya geldi. Şimşek, GTO yönetimi ile yaptığı toplantının ardından ise ’Gaziantep İş Dünyası Buluşma’ programına katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı ve programlarda ekonomik gelişmeler, atılması gereken adımlar, talep ve öneriler gibi konuların ele alındığı öğrenildi.

Bakan Şimşek’e programlarında Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, OSB Başkanı Cengiz Şimşek, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kent protokolü ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.