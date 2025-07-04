Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık hizmetleri konusunda dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden biri olduğunu belirterek, "Artık sadece sağlık hizmeti değil, sağlığın bilimini ve teknolojisini üreteceğiz, aynı zamanda da sağlıklı toplum olarak yaşamayı hep birlikte öğreneceğiz" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’da bulunan Bakan Memişoğlu, ilk olarak Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde yapımı devam eden bin 200 yataklı Ordu Şehir Hastanesi inşaatında bugüne kadar yapılan çalışmaları yerinde inceledi, sonrasında ise Ordu Valiliğini ziyaret etti. Ordu Valiliği Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Memişoğlu, valilik makam ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Ordu Şehir Hastanesi, ili sağlık konusunda çok farklı bir seviyeye taşıyacak"

Ordu’nun, yapımı devam eden şehir hastanesi ile sağlıkla ilgili çok farklı bir seviyeye ulaşacağını kaydeden Bakan Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımızın ‘hayalim’ dediği Ordu Şehir Hastanemizin inşaatını ziyaret ettik. İnşallah Ordu’ya 2026 yılından itibaren vizyoner olan bu şehir hastanesi ile hizmet vereceğiz. Bin 200 yataklı gerçekten mükemmel bir hastane olacak. Ordu’da şimdiye kadar 12 yeni hastane yaptık ve 2 bin 261 yatak kapasitesine ulaştık." diye konuştu.

"Sigara ve alkol kullanımı azaltıp, sağlıklı beslenmemiz gerekiyor"

"Bizim her zaman söylediğimiz bir ifade var, biz Sağlık Bakanlığıyız, insanların öncelikli olarak hastalanmadan bedenlerine bakmasını, sağlıklı kalmasını amaç ediniyoruz" diyen Bakan Memişoğlu, "Onun için özellikle sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklarımızdan, hareketsizlik gibi ve beslenme bozukluğu dediğimiz kilo gibi sorunlarımızdan arınmamız gerekir. Bu konuda toplumla beraber inşallah bu risklerimizi azaltacağız. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama herkesin bize katkı vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle sigara konusunu yeniden ele almamız ve hep beraber bununla mücadele etmemiz gerekir. Baktığımız zaman ülkemizde 3 kişiden 1’i tütün bağımlısı. Sigara bırakma polikliniklerimizde bu konularda ücretsiz hizmet veriliyor, aynı zamanda gerektiği zaman ilaçlar ile bıraktırmaya yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye, sağlık hizmetleri konusunda dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesi"

Türkiye’nin, sağlık hizmeti konusunda dünya sıralamasında yer aldığını kaydeden Bakan Memişoğlu, "Çocuklarımızın sağlıklı hayat sürmeleri için Milli Eğitim Bakanlığımız ile ‘sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek’ diye bir eğitim müfredatına geçiyoruz. Toplumun sağlıklı kalması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeli’ ile sağlıklı Türkiye yüzyılında sağlıklı bir toplum oluşturma hedefiyle çalışıyoruz. Tedavi anlamında dünyaya örnek bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Türkiye, sağlık hizmetleri konusunda dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesi. Artık sadece sağlık hizmeti değil, sağlığın bilimini ve teknolojisini üreteceğiz, aynı zamanda da sağlıklı toplum olarak yaşamayı hep birlikte öğreneceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu açıklamalarının ardından Valilik Toplantı Salonun’da ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

Programa AK Parti Ordu Milletvekilleri Prof. Dr. Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Vali Vekili Ayhan Durmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, İl Sağlık Müdürü Opr. Dursun Tüzün ve ilgililer katıldı.