Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Zarar gören alanlar dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Beylikdağı bölgesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Yanan alanlar dron ile havadan da görüntülendi. Ekiplerin ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

"Yaklaşık 2,5-3 hektarlık bir alan yangından etkilendi"

Alana gelerek incelemelerde bulunan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, "16.30 civarında Beylikbağı mevkiinde yangın çıktı. Burası şehrin içinde bulunan bir ormanlık alan. Kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Yangın kontrol altında. Soğutmalar yapılıyor. İtfaiye, orman ve belediye ekiplerimizin çabuk hareket etmesiyle netice alındı. Can kaybımız yok. Yaklaşık 2,5-3 hektarlık bir alan yangından etkilendi. Yaklaşık 30 civarında araç görev başında. Yeterince de personelimiz var. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Özyiğit, "Yangın, ağırlıklı olarak insandan kaynaklanıyor. Vatandaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor. Dikkatli olmadığımız sürece yangına ne itfaiye ne de belediyelerimiz yetişebilir. Herkese çağrıda bulunuyorum. Dikkatli olalım, yanıcı maddelerle ormana yaklaşmayalım. Yangının neden çıktığı ile ilgili henüz bilgi yok. Araştırmalar yapılacak" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise "Kocaeli’de idari olarak tüm ormanlarda piknik yapma yasağı var. Tüm vatandaşlarımızdan bu yasağa uymaları konusunda hassasiyet bekliyoruz. Aksi takdirde ciğerlerimiz, ormanlarımız yanıyor" ifadelerini kullandı.